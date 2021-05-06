На Тверскую область надвигается гроза

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей и гостей Верхневолжья об ухудшении погоды.

По сообщению синоптиков, днем 6 мая в отдельных районах ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 м/с, возможны грозы.

Дневные температуры +12... +17 градусов. Ночью +2... +7.

МЧС напоминает, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Автовладельцам в условиях осадков советуют ограничить использование автотранспорта и воздержаться от поездок по городу.