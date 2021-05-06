ФК «Тверь» сыграет с соседями по турнирной таблице «Динамо-2»

6 мая пройдёт домашний поединок «Твери» со второй командой московского «Динамо», который очень важен в борьбе за медали. Тверичане и москвичи идут ноздря в ноздрю. Разница в пять очков.

В первом круге, 12 сентября 2020 года, «Тверь» и «Динамо-2» сыграли со счётом 4:2. Тогда тверичане показали уверенную игру, находясь на первом месте таблицы.

По статистике, в настоящий момент ФК «Динамо-2» – самая результативная команда группы 2: забили 53 мяча, пропустили 27 мячей. Поединок 23-го тура начнется на стадионе «Юность» в Твери 6 мая в 15:00.