В Тверской области обезвредили 216 снарядов времен войны

5 мая группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Ржевском районе были обезврежены 216 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В числе "трофеев": 105-миллиметровый артиллерийский снаряд, ручная граната Ф1, три ручных гранаты РГД 33, четыре взрывателя артиллерийских снарядов, четыре запала ручных гранат, три 76-миллимитровых артиллерийских снаряда, одиннадцать ампул с зажигательной смесью, тридцать девять 82-миллимитровых минометных мин, сто пятьдесят 50-миллимитровых минометных мин.

МЧС напоминает жителям Тверской области, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».