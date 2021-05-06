Скалолаз из Твери во время восхождения на Эльбрус нашёл замёрзших насмерть людей

Спортсмен, инструктор по ножевому бою из Твери Алексей Хохлов при восхождении с товарищами на Эльбрус нашёл тела погибших скалолазов. Об этом тверичанин пишет в своих соцсетях. На страшную находку команда натолкнулась на подъёме 1 мая.

– На 5300 в стороне от пути нашего подъёма заметил остатки палатки. Было понятно, что там потерявшиеся погибшие альпинисты. Осмотр отложил до спуска. На спуске сняли координаты обоих тел для МЧС, сделали фотоснимки для родственников и отряда МЧС. Палатку разорвало ветром, альпинисты замерзли. Соболезнуем близким погибших, – написал в социальных сетях Алексей Хохлов.

В этот же день Алексей дошёл до восточной вершины Эльбруса. Указывает, что последние 200 метров подъёма были очень тяжёлыми, но всё закончилось успешно. Затем начался спуск.