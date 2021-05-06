В Тверской области попал в аварию мотоциклист, которого лишали прав 12 раз

6 мая на Бурашевском шоссе, в деревне Цветково, у дома № 7 «а» 40-летний мужчина за рулём мотоцикла BMW свалился в кювет. Мотоциклист был трезв и в шлеме. Но прав у него нет.

Как сообщают в областном ГИБДД, составлены административные протоколы. Водителя уже лишали удостоверения 12 раз. В этот раз он ехал на «железном коне» без госномеров.

Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, а также подозревают перелом левого бедра. Незадачливого мотоциклиста госпитализировали в четвёртую горбольницу.