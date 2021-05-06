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Спорт6 мая 2021 7:48

Игровой свитер Ильи Ковальчука перешёл юному хоккеисту из Твери

5 мая подвели итоги XII Кубка Ильи Ковальчука
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В СК «Юбилейный» подвели итоги турнира, в котором участвовали восемь команд юношей 2008 года рождения. В этот раз на соревнования впервые прибыл и сам знаменитый форвард Илья Ковальчук. Лучшим игрокам Кубка его имени вручили сувениры с автографом хоккейной звезды.

Игровой свитер, в котором Илья Ковальчук 28 апреля в составе «Авангарда» завоевал третий Кубок Гагарина, достал лучшему бомбардиру ХК «Тверичи» Александру Лаврентьеву. На счету юного форварда 10 голов и пять результативных передач.

На этот раз тверская команда на Кубке Ковальчука завоевала бронзу.

Илья Ковальчук