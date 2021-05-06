В Тверской области семилетний мальчик бежал к друзьям и попал под машину

В Тверской области семилетний мальчик попал под машину и получил ушибы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 5 мая во дворе дома №6 на улице Строителей в райцентре мальчик 2013 года рождения попал под колёса LADA Granta. Семилетний конаковец возвращался с мамой после спортсекции и, увидев у своего дома друзей побежал к ним. Из-за припаркованной машины не увидел выезжавшую LADA.

За рулём седана был 48-летний трезвый водитель. Он сам отвёз маму и юного пострадавшего в Конаковскую ЦРБ. К счастью ребёнок не получил серьёзных травм, только ушибы: поясницы и предплечья. После оказания помощи его отпустили домой.