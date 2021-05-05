В Тверской области над Ржевским мемориалом Советскому солдату запустят тысячу беспилотников в честь Дня Победы. Фото: Степан КАМЕНЕВ

7 мая над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо взмоет тысяча квадрокоптеров. Они покажут в небе над памятником световое шоу. Помогать с запуском беспилотников будут школьники из Ржева.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно подчёркивал: монумент – это место притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.

В этом году около Ржевского мемориала базировался лагерь участников поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

Напомним, открытие мемориального комплекса прошло 30 июня 2020 года. На нём присутствовал Президент России Владимир Путин.