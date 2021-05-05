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Общество5 мая 2021 17:43

В Тверской области над Ржевским мемориалом Советскому солдату запустят тысячу беспилотников в честь Дня Победы

Акция приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области над Ржевским мемориалом Советскому солдату запустят тысячу беспилотников в честь Дня Победы.

В Тверской области над Ржевским мемориалом Советскому солдату запустят тысячу беспилотников в честь Дня Победы.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

7 мая над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо взмоет тысяча квадрокоптеров. Они покажут в небе над памятником световое шоу. Помогать с запуском беспилотников будут школьники из Ржева.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно подчёркивал: монумент – это место притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.

В этом году около Ржевского мемориала базировался лагерь участников поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

Напомним, открытие мемориального комплекса прошло 30 июня 2020 года. На нём присутствовал Президент России Владимир Путин.

День Победы в Твери