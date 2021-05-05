За фальшивую пятитысячную житель Тверской области может получить восемь лет срока

За фальшивую «пятёрку» житель Тверской области может получить «восьмёрку». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Факт установили сотрудники областного и конаковского отделов по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Злоумышленник расплатился ненастоящей купюрой номиналом пять тысяч рублей в одной из аптек. Во время расследования полицейские изучили записи с камер наблюдения в зале торговой точки.

То, что предприятия Госзнака такие деньги не выпускает, установили специалисты Экспертно-криминалистического центра регионального МВД.

27-летний мужчина из Торжка, который отдал такую «пятёрку», уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Установили, что фальшивые деньги он приобретал через интернет.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до восьми лет за решёткой.