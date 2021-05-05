Глава Оленинского округа Тверской области Олег Дубов успешно сдал «Диктант Победы»

Глава Оленинского округа Тверской области Олег Дубов написал «Диктант Победы» на 22 балла из 25. Фото: архив КП.

Как написал у себя на странице в соцсетях Олег Дубов, в 2021 году ему не удалось написать работу на проверку знаний истории Великой Отечественной на площадке. Помешала поездка в Тверь. Но зато глава округа смог написать «Диктант Победы» онлайн.

На этот раз Олег Игоревич ответил правильно на 22 из 25 вопросов. Тема «Диктанта» в этом году – начало Великой Отечественной войны и 1941 год.

– Сам по себе Диктант Победы очень важен – все мы должны знать и помнить историю величайшего подвига нашего народа, – подчеркнул в своём посте Олег Дубов.

В 2020 году он сдал «Диктант Победы», посвящённый 75-летию Победы в войне чуть лучше. Госслужащий дал правильные ответы на 23 из 25 вопросов.