В центре Твери из-за Парада Победы ограничат движение транспорта

На центральных улицах Твери из-за Парада Победы ограничат движение транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 06:00 5 мая до 23:00 10 мая на нескольких центральных улицах Твери будут ограничены движение и парковка. Будет идти репетиция парада.

Это коснётся улицы Андрея Дементьева на отрезке от улицы Крылова до улицы Рыбацкой (за исключением улицы Советской). Езда и парковка также будут запрещены также на улицах Вольного Новгорода и Новоторжской на участке от Советской до Студенческого и на площади Михаила Тверского (кроме улицы Советской).

Установлены временные дорожные знаки.

«КП»-Тверь» также писала, что изменится движение автобусов в этот период.

В День Победы, 9 мая, с 06:00 и до конца мероприятий будут перекрыты улица Софьи Перовской, улица Советская (у Обелиска Победы), территория от улицы Карла Маркса до Волжского проезда, Краснофлотская набережная и от площади Победы до улицы Ефимова.

С 08:00 до 12:00 будет перекрытие на Советской – от Смоленского переулка до Волжского моста, на Вольного Новгорода – от Тверского проспекта до набережной Степана Разина, а также на самой набережной – от Свободного переулка до Трёхсвятской.

На набережной Афанасия Никитина нельзя будет проехать от Комсомольского проспекта до улицы Благоева, по Старому мосту и Волжскому проезду.

По Комсомольскому проспекту, Новому мосту и Тверскому проспекту, на участке от улицы Горького до улицы Новоторжской.

По Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжская до набережной Степана Разина.

По улице Бебеля, на участке от моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской до улицы Ефимова, и по Ефимова, на участке от улицы Софьи Перовской до Бебеля.

Парковаться нельзя будет 9 мая с 06:00 до конца праздничных мероприятий на улице Салтыкова-Щедрина на участке от Советской до Крылова и около гимназии №6.