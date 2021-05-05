Ещё 66 человек заразились коронавирусом в Тверской области на 5 мая

Ещё 66 человек заразились ковидом в Тверской области на 5 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба региона, на утро 5 мая в Тверской области с начала пандемии выявили 40 251 случай заражения COVID-19. За последние сутки выявили 66 заразившихся.

Выздоровели 38 235 человек (+62 за сутки)

Изолированы 1 111 больных (0).

Умерли 905 человек (+4).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 011 заболевших (+21 за последние сутки). Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2860 (+4),

Ржев – 2221 (0, т.е. нет новых случаев),

Вышневолоцкий городской округ – 2163 (0),

Калининский район – 1664 (+3),

Торжок – 1609 (0),

Кимры – 1597 (+7),

Бологовский район – 1023 (0).

Прививку от коронавируса сделали 112 833 жителя региона, за последние сутки – 880 человек.

В регионе за весь период пандемии проведено 687 438 лабораторных исследований тестов на COVID-19, в том числе за последние сутки – 1690.