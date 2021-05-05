В Тверской области привились от коронавируса почти 113 тысяч человек

В Тверской области привились от COVID-19 почти 113 тысяч человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения кампания. По данным оперштаба, на 5 мая всего прививку сделали 112 833 человека – это 80,8 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. Вчера, 4 мая, вакцинировались 880 человек.

В федеральный регистр внесли информацию о 106 105 вакцинированных.

Все пункты вакцинации работают с 1 по 10 мая. Сделать прививку желающие смогут в любой из выходных дней.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Действуют выездные бригады.

Теперь сделать прививку можно в крупных торговых центрах Твери – Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин».

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему medregtver.ru, МФЦ и по единому номеру 122.

Жителям отдалённых населённых пунктов для записи на вакцинацию нужно звонить в ЦРБ, которые собирают сведения и вызывают прививочную бригаду.