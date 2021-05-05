Полиция задержала пьяных мужчин, устроивших драку в автобусе «Транспорта Верхневолжья»

Дебоширов, устроивших драку в автобусе 2 мая, задержала полиция. Фото: принтскрин видео из группы в ВК/Тверь ВКонтакте/Елизавета Кравченко.

На остановке ТЦ «Можайский» двое пьяных мужчин подрались с водителем автобуса №56. По свидетельствам очевидцев, конфликт начался с того, что пожилая женщина сделала нетрезвым пассажирам замечание, в ответ мужчины начали оскорблять тверичанку. За женщину вступился водитель, началось рукоприкладство.

Хулиганов удалось вытолкать из автобуса. Инцидент попал на видео, которое разлетелось по соцсетям.

5 мая в областном МВД сообщили, что установлено, кто дебоширил в транспорте. Мужчин привлекут к административной ответственности.