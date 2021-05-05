Хоккеист Илья Ковальчук об уходе в «Спартак»: Это просто слухи пока. Фото: Степан КАМЕНЕВ

4 мая на Кубок Ковальчука впервые за 12 лет смог приехать сам Илья Ковальчук, в чью честь назван турнир, пообщаться с юными спортсменами. Известный хоккеист 28 апреля завоевал третий в своей карьрере кубок Гагарина в составе омского «Авангарда». Затем он ушёл из этой команды. В арсенале Ильи Валерьевича нет пока только кубка Стэнли в в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

На пресс-подходе «Комсомолка» задала два вопроса – про возможное возвращение в НХЛ и про потенциальную возможность играть за «Спартак» (Ковальчук выступал за него с 1999 по 2001 год).

– Посмотрим, буду ли вновь играть в НХЛ, – прокомментировал Илья Ковальчук. И насчёт «Спартака» он пока не сказал ничего точно: – Ну это просто слухи пока… Когда будет какая-то конкретика, я обязательно озвучу это во всеуслышание.

СПРАВКА «КП»-ТВЕРЬ»

Илья Ковальчук – хоккейный форвард, родом из Твери. С 16 лет играет в профессиональных командах. Долгое время выступал за американские клубы и даже за канадский. В 2020 году подписал контракт с омским «Авангардом». Илья Валерьевич, которому сейчас 38 лет, выигрывал и Олимпиаду, и Чемпионат мира, и Кубок Гагарина в России. Всё, кроме кубка Стэнли.