В Твери из-за перекрытой улицы на пять дней изменятся маршруты автобусов

В Твери из-за репетиции Парада Победы на пять дней изменятся маршруты автобусов. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 06:00 5 мая и до 23:00 10 мая из-за перекрытиям улицы Новоторжской от улицы Советской до Студенческого переулка поменяются маршруты нескольких автобусов. Это связано с репетициями Парада Победы в Твери.

Таким образом автобусы №№ 12, 31, 41, 233, 106, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 55 будут ездить по улице Советская на участке от Тверского проспекта до площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского.