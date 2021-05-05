В парке Победы в Твери у бронетранспортёра спустило колёса

В парке Победы в Твери у БТР-60 спустило колёса. Фото: группа в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Михаил Михаил.

4 мая вечером в группе тверских автомобилистов в соцсетях появились фотографии БТР, стоящего в виде памятника, со спущенными колёсами. Пользователи задаются вопросом – возможно ли исправить ситуацию до 9 мая, т.е. Дня Победы. Напомним, военная техника располагается в парке Победы в музее под открытым небом, который создали в 2018 году.

– Шиномонтаж нужен в парке Победы, – написали в посте со снимками спущенных покрышек боевой машины.

БТР-60, который воевал ещё в Афганистане, установили в общественном месте отдыха в 2019 году, в День сотрудника органов МВД. Именно на балансе тверских полицейских находилась техника до момента списания. Примечательно, что на этом бронетранспортёре сопровождали арестованных членов ГКЧП в 1991 году, когда их везли в Кашин.

Решат ли проблему – «КП»-Тверь» будет следить.