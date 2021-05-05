В Тверской области мошенник обещал помочь погасить кредиты за 480 тысяч рублей

В Тверской области полиция вычислила мошенника, обещавшего помочь погасить кредиты за 480 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

В Торопецкий отдел полиции обратился 57-летний мужчина с заявлением, что лишился 480 тысяч рублей. Оказалось, что его деньгами завладел незнакомый человек под предлогом помощи с кредитами. Займы были у дочери потерпевшего.

Следователи Торопецкого отдела МД выяснили, что торопчанке знакомый предложил погасить кредиты, которые она набрала до этого. Якобы у молодого человека есть опыт работы в банке, и он сможет оформить кредитные договоры на максимально выгодных условиях.

В итоге папа, чтобы помочь дочери, взял по указке мошенника несколько кредитов и назвал ему все банковские реквизиты. В итоге, кредиты остались, а с карты торопчанина списали имеющиеся там сбережения.

Оказалось, что девушка едва знакома с тем, кто вызвался «решить вопрос» с кредитами. Но полиция вычислила злоумышленника. Это был 37-летний житель Московский области. Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы.