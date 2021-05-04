Илья Ковальчук исполнил мечту юного хоккеиста из Твери, расписавшись на шайбе. Фото: Инстаграм/Maria Kolonutova.

4 мая известный форвард, олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук впервые побывал на турнире своего имени в Твери. На церемонии вручения подарков Илья Валерьевич активно раздавал автографы и желал удачи будущим профессиональным спортсменам. Не удалось пообщаться с гостем спортивного праздника только мальчику, чей отец судил турнир. Толпа народу, спешка помешали этому.

Ребёнок, который сам играет в хоккей, конечно, расстроился. Ведь он приготовил и шайбу, и синий маркер, чтобы Илья Ковальчук расписался на ней.

Но уже после матча, когда спортивный судья Роман Колонутов вместе с супругой ездили по делам в центр Твери, они встретили прогуливающегося по городу Илью Ковальчука в компании своей мамы. К счастью, юный хоккеист оставил в машине маркер с шайбой, и родителям удалось взять у хоккейной звезды автограф. Мечта маленького тверичанина исполнилась!

Историю рассказала в своих социальных сетях мама счастливчика, блогер Мария Колонутова.