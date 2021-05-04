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Общество4 мая 2021 19:47

Свыше 12800 жителей Тверской области проголосовали за проекты благоустройства городов

Об этом сообщило правительство региона
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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От Тверской области на конкурс заявлено 47 проектов от 11 городов. Фото: ПТО

От Тверской области на конкурс заявлено 47 проектов от 11 городов. Фото: ПТО

Голосование за проекты благоустройства в городах разных регионов идет на платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru с 26 по 30 мая. От Тверской области на конкурс заявлено 47 проектов от 11 городов.

В голосовании уже поучаствовали 12845 жителей региона.

- Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты. Обращаюсь к жителям Тверской области - не быть равнодушными и проголосовать, - отметил губернатор Игорь Руденя во время одного из прямых телеэфиров.

Отдать свой голос за проект благоустройства могут граждане России от 14 лет.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Вопросы по голосованию можно задать, позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию Минстроя России 8 (800) 600-20-13.

Игорь РУДЕНЯ