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Происшествия4 мая 2021 17:44

В Тверской области жителя Ржева подозревают в распространении детского порно

Фигурант дела под домашним арестом
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области жителя Ржева подозревают в распространении детской порнографии.

В Тверской области жителя Ржева подозревают в распространении детской порнографии.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ржевские следователи подозревают жителя Ржевского района в распространении в интернете порнографии с несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело. 38-летний мужчина пока под домашним арестом.

По версии следствия, с 25 апреля по 5 мая подозреваемый через аккаунт в соцсетях распространял порнографические изображения несовершеннолетних. В результате слаженной работы следователей и полицейских нарушитель задержан.

Расследование продолжается. Сейчас закрепляют доказательную базу.

Криминал