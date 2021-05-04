В Тверской области жителя Ржева подозревают в распространении детского порно

В Тверской области жителя Ржева подозревают в распространении детской порнографии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ржевские следователи подозревают жителя Ржевского района в распространении в интернете порнографии с несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело. 38-летний мужчина пока под домашним арестом.

По версии следствия, с 25 апреля по 5 мая подозреваемый через аккаунт в соцсетях распространял порнографические изображения несовершеннолетних. В результате слаженной работы следователей и полицейских нарушитель задержан.

Расследование продолжается. Сейчас закрепляют доказательную базу.