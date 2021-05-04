В Тверской области водитель бензовоза уснул за рулём и врезался в экскаватор

В Тверской области столкнулись бензовоз и экскаватор. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

В Старицком районе 73 километре дороги «Тверь – Ржев» водитель бензовоза Volvo с полуприцепом столкнулся с двигающимся в попутном направлении экскаватором. От удара спецтехника с ковшом перевернулась и загорелась. В бензовозе было 29 тонн дизеля.

В областном ГИБДД уточнили, что водитель машины с цистерной заснул из-за переутомления. К счастью, от удара топливо не разлилось на дороге.

По нашей информации, у водителя экскаватора обожжено лицо, также он получил перелом предплечья. Пострадавший в больнице.