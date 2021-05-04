В Твери остановился тематический армейский поезд

4 мая на вокзале в Твери на два часа остановился тематический поезд «Мы - армия страны. Мы - армия народа». Фото: ПТО

4 мая на вокзале в Твери на два часа остановился тематический поезд «Мы - армия страны. Мы - армия народа». Во время недолгой стоянки те, кому повезло, успели посмотреть экспозицию, в том числе образцы вооружения российских солдат.

По мнению губернатора Игоря Рудени, такие акции вносят важный вклад в сохранение героического прошлого страны, патриотическое воспитание молодежи.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, на вокзал поезд подъехал под аккомпанемент оркестра Тверской Военной Академии Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Состав также встречали школьники, юнармейцы, курсанты и просто некоторые жители города.

- Наш эшелон пройдет почти 34 тысячи километров - от Москвы до Владивостока. Здесь представлены все достижения российской армии - военная техника и вооружение, наука, медицина. Все, чем сейчас живет наша армия, - рассказал собравшимся на перроне начальник поезда - заместитель командующего Ленинградским краснознаменным объединением ВВС и ПВО полковник Андрей Ходыкин.

Эшелон состоит из 17 вагонов, которые отведены под тематические экспозиции.

На трех платформах представлены образцы вооружения армии России. Также есть исторический вагон. Есть вагон «Победа над невидимым врагом». Он посвящен борьбе с COVID-19.