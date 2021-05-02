Первые сморчки. Фото: VK/Александр Смирнов

В Тверской области начался грибной сезон.

Пользователь опубликовал в соцсети фотографии сморчков, найденных на окраине деревни. Точно место не указывается, помечено лишь, что это север Бежецкого района Тверской области. Фото сделаны 1 мая.

Сморчки чистые и, судя по фото, молодые.

Сморчки растут весной в лесах, парках, садах, степях. В больших количествах их можно встретить на третий, иногда на четвёртый год после лесных пожаров. На старых пожарищах могут регулярно расти каждый год, хотя и в меньших количествах. Иногда растут на месте вырубленных лесов.