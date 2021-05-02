Глава Твери поздравил верующих с Пасхой

В Храмах Твери прошли пасхальные богослужения. Фото: ПТО

Глава Твери Алексей Огоньков поздравил всех православных христиан областного центра с праздником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой.

В поздравлении, опубликованном на официальном сайте администрации Твери, говорится:

«Примите искренние поздравления с праздником Светлого Христова Воскресения!

Пасха – важнейший символ возрождения традиционных духовных и нравственных ценностей – добра, милосердия и человеколюбия. Этот святой день вселяет в наши сердца мир и покой.

В светлый праздник Пасхи искренне желаю всем вам мира и добра, крепкого здоровья, стабильности и благополучия!»

Ранее было опубликовано поздравление с праздником от губернатора Тверской области Игоря Рудени.