Губернатор Игорь Руденя встретил Пасху в главном соборе Твери

Губернатор Игорь Руденя на пасхальном богослужении в храме Твери. Фото: ПТО

2 мая - православная Пасха. В храмах Тверской области ночью проходят праздничные богослужения, на которые собрались тысячи верующих. Губернатор Тверской области Игорь Руденя присутствовал на праздничном богослужении в Воскресенском кафедральном соборе Твери, которое провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Глава региона не только отстоял службу, но и вместе с верующими прошел крестным ходом вокруг Воскресенского кафедрального собора.

Так же обнародовано поздравление губернатора Тверской области жителей региона со Светлым Христовым Воскресением:

«На протяжении многих столетий православная вера объединяет наш народ, служит нравственной опорой в развитии великой страны с выдающейся историей и культурой. Вот и сегодня Русская Православная Церковь продолжает своё служение, ведёт большую работу по укреплению института семьи и воспитанию молодёжи».

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