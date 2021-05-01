75-летний пенсионер погиб в лобовом ДТП на встречке в Тверской области

Фото с места лобового столкновения на Бежецком шоссе в Тверской области. Фото: ГИБДД по Тверской области

1 мая в Рамешковском районе Тверской области 75-летний пенсионер погиб в аварии.

Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции по Тверской области. ДТП произошло на 51 километре Бежецкого шоссе, иномарка "Рено", за рулём которой и находился пожилой мужчина, вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем "Хендай Крета".

От полученных травы водитель «Рено» скончался.

Он был в пути уже 450 километров, ехал из Великого Новгорода, устал и уснул за рулем. Автомобиль зацепил обочину, очнувшись ото сна, мужчина крутанул руль и выехал на встречную полосу.

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