1 мая в Твери заработали фонтаны и приплыли первые теплоходы

Фонтан на Комсомольской площади в Твери и теплоход у Речного. Фото: администрация Твери, vk.com/ «Увидено в Твери»

1 мая фонтаны вновь заработали в Твери. Погулять у фонтанов с семьей можно в сквере «Героев Чернобыля» и на Комсомольской площади.

Также 1 мая в городе стартовали два крупных спортивных состязания: первенство города Твери по тхэквондо (ВТФ) и соревнования по трофи-рейду «Весенняя распутица».

Интересно и на набережной Волги. На реке возобновлена навигация и к пристани перед Речным вокзалом в День весны и труда в Тверь приплыли и первые туристические теплоходы.

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