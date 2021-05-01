Первые туристы отправились по маршруту «Государева дорога», проходящему через Тверскую область

Туристы посетят красивейшие города и старинные достопримечательности Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

1 мая 2021 дан старт маршруту «Государева дорога», включающему и достопримечательности Тверской области. Первые туристы в рамках этого маршрута посетят Верхневолжье с 1 по 10 мая.

Продажа туров по "Государевой дороге" началась в апреле 2021 года на стенде Верхневолжья в рамках международной выставки "Интурмаркет". Брендовый маршрут объединяет туристические локации четырех регионов - это более 100 музеев и памятников, исторические города и шедевры архитектуры.

В Тверской области тур включает посещение достопримечательностей Завидово, Твери, Торжка и Вышнего Волочка.

Напомним, что старт проекту был дан на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году, где было подписано соглашение между Ростуризмом и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской и Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого маршрута.

За 6 дней туристы проедут по одному из самых впечатляющих в России маршрутов – из Санкт-Петербурга в Москву.

- В 777 километров маршрута вместилась целая эпоха. Это дорога, по которой ездили цари, - поясняют организаторы тура.

Забронировать тур можно на портале welcometver.ru в разделе "Государева дорога" и в тверских туристических компаниях. Стоимость тура составит 26 900 рублей на человека.

На тур распространяется программа туристического кэшбэка. Туристы могут вернуть 20% потраченных на поездку денег.

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