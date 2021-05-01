Владыка Амвросий призвал настоятелей храмов раздать пасхальные куличи и яйца бедным Твери

Владыка Амвросий. Фото: Тверская епархия

В ночь с 1 на 2 мая 2021в Воскресенском соборе Твери совершит праздничные богослужения митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В тверской епархии сообщают, что в 23:15 начнется полунощница, за ней Пасхальная заутреня с крестным ходом, часы Пасхи и Божественная литургия.

Так же стало известно, что в преддверии праздника Светлого Христова Воскресения митрополит Амвросий призвал настоятелей храмов, монашествующих и благочестивых мирян Тверской епархии в меру возможностей передать пасхальные куличи и иные снеди в больницы, в места заключения, людям страждущим и нуждающимся.

Всем, кто придёт на праздничную службу необходимо помнить о мерах безопасности: быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

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