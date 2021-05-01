В Тверской области 69 человек заразились коронавирусом за сутки 1 мая 2021

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

В Тверской области с начала пандемии выявили 39 983 случаев заражения COVID-19. За сутки 1 мая заразились 69 человек.

Выздоровели 38 076 граждан (+49 за сутки)

Изолированы 1015 больных (+15).

Умерли 892 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлен 12 918 заболевший (+18 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2825 (+13),

Ржев – 2207 (+9),

Вышневолоцкий городской округ – 2160 (+2),

Калининский район – 1655 (+3),

Торжок – 1605 (+1),

Кимры – 1584 (+2),

Бологовский район – 1022 (0).

Прививку от коронавируса сделали 111 415 жителей Тверской области.

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