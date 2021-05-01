В Тверской области 69 человек заразились коронавирусом за сутки 1 мая 2021

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.
В Тверской области с начала пандемии выявили 39 983 случаев заражения COVID-19. За сутки 1 мая заразились 69 человек.
Выздоровели 38 076 граждан (+49 за сутки)
Изолированы 1015 больных (+15).
Умерли 892 человек (+5 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлен 12 918 заболевший (+18 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2825 (+13),
Ржев – 2207 (+9),
Вышневолоцкий городской округ – 2160 (+2),
Калининский район – 1655 (+3),
Торжок – 1605 (+1),
Кимры – 1584 (+2),
Бологовский район – 1022 (0).
Прививку от коронавируса сделали 111 415 жителей Тверской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.