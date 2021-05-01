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Происшествия1 мая 2021 9:40

Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП на трассе М 11 в Тверской области

«Лада» Веста врезалась в грузовичок
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Авария с двумя погибшими произошла на трассе «Нева» в Тверской области

Авария с двумя погибшими произошла на трассе «Нева» в Тверской области

Авария с двумя погибшими произошла утром 1 мая на 384 километре скоростной трассы М 11 «Нева».

Подробности случившегося пояснили в региональной Госавтоинспекции. Водитель автомобиля «Лада» Веста на полном ходу врезался сзади в грузовичок «Фотон», который остановился в правой полосе, увидев на полосе движения другое ДТП.

Водитель и пассажир «Лады» погибли на месте. Признаков алкогольного опьянения у водителя «Фотона» прибывшие на место ДТП госинспектора не обнаружили.

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