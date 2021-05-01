Пенелопа с помойки и Маша Смоленская: В центре спасения медвежат-сирот в Тверской области новые постояльцы

Пенелопа хорошо кушает медвежью кашу. Фото: vk.com/ Центр спасения медвежат-сирот

Две новых косолапых постоялицы на днях поселились в Тверском Центре спасения медвежат-сирот. Специалисты этого уникального и известного на всю Россию Центра много лет спасают маленьких медвежат, оставшихся без матери. За 23 года работы специалисты Центра вернули в лес 228 медвежат, когда-то ставших сиротами. В 2020 году под опекой биологов было 17 медвежат, в апреле 2021 года косолапых постояльцев было уже восемь.

На днях биологи Центра сообщили о том, что к ним поступила информация из Псковской области – на мусорке был найден медвежонок. Люди, увидевшие маленького косолапого, наблюдали за ним, и через некоторое время убедившись, что он один и медведицы точно поблизости нет, забрали его к себе и связались с Центром. В таком возрасте медвежата самостоятельно выжить не могут, и это было единственно верным решением – забрать малыша.

27 апреля после оформления всех необходимых документов маленькую медведицу привезли в Центр. Самочку назвали Пенелопой.

- Ее состояние удовлетворительное, ест она неплохо, и при этом активно демонстрирует свой дикий медвежий нрав, и это очень хорошо – медвежата должны оставаться дикими, не привыкнув к человеку, - делятся наблюдениями биологи на официальной страничке Центра в соцсети.

Вторая новенькая - это Маша, ее привезли из Смоленской области.

- К нам поступило обращение из ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье» о том, что работники местных электросетей увидели одинокого медвежонка и отловили его, после чего принесли в Национальный парк. Руководство Парка, понимая невозможность возвращения животного в таком возрасте в природу, связалось с нами, и уже на следующее утро мы отправились в путь, - рассказывают специалисты Центра.

Ехали 300 км, так что путь за медвежонком, процесс оформления на месте всех необходимых для передачи и транспортировки медвежонка в Центр документов и дорога домой заняла целый день.

Самочка, которую назвали Машей, провела одну ночь у сотрудника Парка: он пытался ее накормить и напоить водой. Ему показалось, что она вялая и на место был вызван ветеринар. Специалист констатировал, что медвежонок в удовлетворительном состоянии.

- Но мы, безусловно, будем очень внимательно наблюдать за состоянием Маши Смоленской, пока она не окрепнет. Сейчас маленькая медведица уже неплохо ест предлагаемую ей медвежью манную кашу, - рассказывают специалисты Центра по спасению медвежат-сирот.

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