Студенты Тверского госуниверситета победили в "Студенческой весне-2021"

В Твери прошёл гала-концерт «Студенческая весна -2021». Фото: администрация Твери, tver.ru

В Твери в ДК "Химволокно" прошел гала-концерт Межвузовского фестиваля студенческого самодеятельного творчества "Студенческая весна - 2021". Как поясняют в администрации города, отборочные туры прошли в начале апреля. Жюри отобрало самые интересные и яркие творческие номера. Их и включили в заключительный гала-концерт.

На суд публики были представлены инструментальные, танцевальные, вокальные и другие номера. Переходящий приз фестиваля «Студенческая весна -2021» завоевал Тверской государственный университет.

Победители представят область на Всероссийской Студенческой весне в Нижнем Новгороде.

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