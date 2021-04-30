В Тверской области 70 человек заразились коронавирусом за сутки 30 апреля

В Тверской области 70 человек заразились коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 39 914 случаев заражения COVID-19. За сутки 30 апреля заразились 70 человек.

Выздоровели 38 027 граждан (+67 за сутки)

Изолированы 1000 больных (-3).

Умерли 887 человек (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлен 12 900 заболевший (+19 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2813 (+6),

Ржев – 2198 (+5),

Вышневолоцкий городской округ – 2158 (+1),

Калининский район – 1652 (+4),

Торжок – 1604 (+1),

Кимры – 1583 (+2),

Бологовский район – 1022 (0).

Прививку от коронавируса сделали 110 539 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 384 человека.

За весь период в регионе проведено 681 991 лабораторное исследование на коронавирус, за последние сутки – 1 674.