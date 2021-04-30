В Максатихе Тверской области уровень воды в Мологе поднялся до критической отметки

Уровень воды в Мологе поднялся до критической отметки Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает жителей Максатихинского района о возможном высоком половодье. По состоянию на 8:00 утра 30 апреля уровень воды в реке Молога составил 416 см, повышение за последние сутки +3 см.

Ожидается, что до 2 мая уровень воды может подняться до отметки "Высокое половодье" - 420 см.

При достижении критической отметки, произойдёт затопление поймы, возможно частичное затопление объектов, расположенных в низине. Опасность грозит приусадебным участкам, расположенным на улицах Белозерова, Братьев Даниловых, Партизанской, Зеленой, Полярной, Проезда Боровых, Северной (коттеджи), Петрова, Береговой, Мологской.

МЧС советует гражданам позаботиться о безопасности: отключить электроприборы и газ, перенести личные вещи и бытовые предметы на верхние этажи, в случае сильного подтопления - покинуть местность.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в ЕДДС Максатихинского района по телефону 8(48253) 2-29-20, в отдел ГО и ЧС администрации Максатихинского района по телефону 2-27-93, а также в службу МЧС по телефону 01 (сотовый 101) или в службу 112.