В Тверской области здание с рухнувшей стеной в Ржеве будет демонтировано

Стена бывшего общежития, в котором жили люди, обвалилась 22 апреля. Фото: пресс-служба Администрации Ржева.

Решение принято на заседании областной бюджетной комиссии, которое 30 апреля провёл губернатор Игорь Руденя. Здание снесут за счет региональных средств.

Ситуация с обрушением части здания бывшего общежития на пересечении улиц Кривощапова и Партизанская в Ржеве находится на контроле главы региона. ЧП произошло 22 апреля. К счастью, никто не пострадал.

Игорь Руденя подчеркнул - в регионе необходимо усилить контроль за зданиями, которые находятся в ненадлежащем состоянии.

- Все здания, которые находятся на балансе у наших подведомственных организаций, должны быть проинвентаризированы. Поручаю провести эту работу, проверить техническое состояние всех учреждений. Затем, в случае выявления аварийных объектов, необходимо принять решение: либо сносим в установленном порядке, либо, если это является экономически целесообразным, ремонтируем, - сказал Игорь Руденя.