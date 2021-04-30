В Тверской области увеличат размер пособий для нуждающихся семей Фото: Ирина ТАРАСОВА

30 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание регионального правительства. Один из вопросов касался выплат семьям.

- В Тверской области ряд новых выплат, о которых говорил Президент Владимир Путин в Послании, будут производиться автоматически, без подачи заявления. Кроме того, мы упростили механизм сбора документов – а это достаточно большой пакет – для семей с маленькими детьми, - сообщил Игорь Руденя журналистам после заседания.

На заседании рассмотрен новый порядок предоставления ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Размер пособий станет больше для нуждающихся семей.

Базовый размер составляет 5 946,8 рубля – 50% прожиточного минимума для детей. 8 920,2 рублей – 75% прожиточного минимума для детей – будет выплачиваться, если базовый размер не позволяет поднять среднедушевой доход семьи до прожиточного минимума.

100% прожиточного минимума для детей – 11 893,6 рубля – будут платить семьям, если и повышенный размер не позволяет поднять среднедушевой доход семьи до прожиточного минимума.

Всего на сегодня это пособие предоставляются на 34502 детей.

На заседании также утвержден порядок предоставления дотаций муниципалитетам за достижение наилучших показателей в демографии. В 2021 году на эти цели заложено 20 млн рублей.