"Транспорт Верхневолжья" вносит корректировки в маршруты №56 и №208 в Твери

В Твери меняется маршрут еще двух автобусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 1 мая «Транспорт Верхневолжья» внесет дополнительные корректировки в маршруты №56 и №208.

В маршрут №56 «Улица Левитана – Микрорайон «Радужный» добавят улицу Левитана, улицу Можайского, Октябрьский проспект, а также остановки: «Улица Левитана дом №42», «Детский сад», «Универсам», «Поселок имени Чкалова», «Октябрьский проспект», «Бульвар Цанова дом №2» и «Торговый центр «Вавилон».

В обратном направлении автобус будет делать остановки: «Зеленый проезд», «Бурашевское шоссе», «Улица Можайского», «Улица Левитана», а также остановки: «Микрорайон «Радужный» (конечная)», «Холдинг Афанасий», «Линейная улица», «Улица Тургенева», «Улица Можайского дом №78», «Родильный дом №1» и «Улица Левитана (конечная)».

На маршруте №208 «СНТ «Светлый» – Микрорайон «Южный» добавятся: Бурашевское шоссе, Южная улица, Луговая улица, Линейная улица, Зеленый проезд. Автобус будет останавливаться на остановках: «СНТ «Тверца» (в обоих направлениях), «Улица Левитана (конечная)» (в прямом направлении), «Улица Левитана» (по улице Левитана), «Родильный дом №1», «Улица Можайского дом №78», «Бурашевское шоссе дом №41», «Южная улица», «Луговая улица дом №51», «Луговая улица дом №21», «Магазин», «Линейная улица», «Холдинг Афанасий» (в обратном направлении).

Из маршрута будет исключен в обратном направлении «Октябрьский проезд», а также остановки: «Улица Левитана дом №42» (в обоих направлениях); «Улица Левитана» (по улице Можайского), «Детский сад», «Универсам», «Поселок имени Чкалова», «Октябрьский проспект», «Бульвар Цанова дом№2» (в обратном направлении).

Напомним, что также с 1 мая меняются маршруты и продлевается время работы нескольких автобусов.

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