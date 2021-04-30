Двух мужчин будут судить за мошенничество при сдаче экзамена в ГИБДД Тверской области

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Перед судом предстанут двое жителей Тверской области. Мужчин обвиняют в покушении на мошенничество и незаконном обороте средств для негласного получения информации (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ, ст. 138.1 УК РФ).

Уголовное дело расследовали следователи Бежецкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области. Установлено, что летом прошлого года обвиняемые убедили жителя Бежецка в том, что у них есть связи и "клиент" сможет без проблем сдать экзамен в ГИБДД на право управления транспортным средством. За свои услуги мошенники запросили 60 тысяч рублей.

При этом, в действительности, возможностей и связей у обвиняемых не было, и они не могли повлиять на результаты экзамена. Один из мужчин изготовил специальное техническое средство, позволяющее скрытно фиксировать акустическую информацию, а также осуществлять видеодокументирование, которое он передал потерпевшему для использования на экзамене.

Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

- В ходе следствия проведено две радиотехнические судебные экспертизы, три обыска, допрошено в качестве свидетелей 10 человек, УФСБ России по Тверской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех доказательств, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. Свою вину обвиняемые так и не признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.