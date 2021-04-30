Мужчина из Твери отдал лжебанкирам 4 миллиона рублей

Мужчина перевел мошенникам 4 млн рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию заявил 49-летний житель Твери. Потерпевший пояснил, что ему позвонил лжебанкир и сообщил об оформленной заявке на кредит. В ходе беседы мужчина настаивал на оформлении кредита и получении денег.

Поверив незнакомцам, тверичанин оформил несколько кредитов на сумму 4 миллиона рублей и перевел деньги на разные счета мошенников через банкомат. Поняв, что стал жертвой злоумышленников, он обратился в полицию.

По ч. 4 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.