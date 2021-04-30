В Тверской области от коронавируса привились 110 539 человек

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. С начала вакцинации прививку сделали 110 539 человек – это 84,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 28 апреля вакцинировались 1384 человека.

В федеральный регистр внесена информация о 103 589 вакцинированных.

Все пункты вакцинации будут работать с 1 по 10 мая. Сделать прививку желающие смогут в любой из выходных дней.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Теперь сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в крупных торговых центрах Твери – Торговом парке №1 и ТЦ "Рубин"

В Торговом парке №1 прививочный пункт работает по средам с 14:00 до 18:00 и субботам с 10:00 до 14:00. Здесь помещение для вакцинации оборудовано в комнате матери и ребенка. В торговом центре "Рубин" прививочный пункт действует ежедневно с 13:00 до 19:00 на втором этаже комплекса.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему МедрегТверь, МФЦ, по единому номеру "122".

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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