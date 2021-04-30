В Твери стартует XII международный турнир по хоккею за Кубок Ильи Ковальчука

В Твери разыграют Кубок Ильи Ковальчука Фото: ПТО

С 1 по 5 мая в Твери будет проводиться XII международный турнир по хоккею "Кубок Ильи Ковальчука".

За награду поборются восемь команд хоккеистов в возрасте 12-13 лет: воспитанники тверской СШОР, "Динамо-Светлогорец" (Калининград), "Армада" (Одинцово), "Крылья Советов" (Москва), "Хорс" (Москва), "Спартак" (Санкт-Петербург), "Динамо-Юниор" (Санкт-Петербург), "Riga Select" (Латвия).

Турнир пройдет "в один круг", каждая команда проведёт по семь матчей. Места в итоговой турнирной таблице определятся по количеству набранных очков.

Организаторами турнира выступают правительство Тверской области, региональный комитет по физической культуре и спорту и областная СШОР по хоккею.

Напомним, турнир за Кубок Ильи Ковальчука проводится в Твери с 2009 года после того, как в мае 2008-го хоккеист из Твери стал героем чемпионата мира в канадском Квебеке и привез в родной город знаменитый хоккейный трофей.

В прошлом году турнир не проводился из-за коронавируса.