В Тверской области из-за пожара в бане чуть не сгорел жилой дом

В Тверской области спасатели тушили баню и жилой дом Фото: Мария ОСИПОВА

Пожар произошел в Озерном переулке в Вышнем Волочке Тверской области. Сообщение о возгорании поступило в ГУ регионального МЧС в 20:38 вечера 29 апреля.

По прибытии пожарных расчетов было установлено, что пожар произошел в бане.

- Одноэтажное строение огнем уничтожено полностью, а также повреждена кровля на площади 6 кв. метров, чердачное помещение на площади 56 кв.м, внутренняя отделка на площади 15 кв. метров жилого дома, расположенного вплотную к бане, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Ущерб устанавливается.