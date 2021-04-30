Женщина получила 10 лет колонии за то, что живьём сожгла пенсионера в Тверской области

Преступница на 10 лет отправится в колонию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери осудили женщину, убившую пенсионера в поселке Химинститута. Преступление было совершено 10 мая 2019 года. Женщина выпивала в квартире с тремя знакомыми. Один из мужчин оказался инвалидом, из-за сломанной ноги передвигался только на четвереньках.

На предложение женщины выпить пенсионер ответил отказом. Это разозлило преступницу. Женщина из канистры облила инвалида спиртосодержащей легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла его зажигалкой.

Пострадавший скончался в больнице. У него были диагностированы ожоги1-3 степени с 35% поражением поверхности тела. По ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) фигурантка получила 10 лет колонии общего режима.