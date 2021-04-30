В Твери отметили День пожарной охраны

В Твери отмечают День пожарной охраны Фото: ПТО

30 апреля в День пожарной охраны на Пожарной площади в Твери состоялось торжественное возложение цветов. Участие в церемонии приняли губернатор Игорь Руденя, начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, сотрудники пожарно-спасательных подразделений, ветераны службы, кадеты.

- Сегодня мы поздравляем с профессиональным праздником людей, для которых борьба с пожарами и спасение жизней стали призванием, – сказал Игорь Руденя. – Только с начала 2021 года ваши оперативные и слаженные действия позволили ликвидировать на территории Тверской области более 1000 пожаров, спасти жизни и здоровье сотен людей. Благодарю сотрудников пожарной охраны Верхневолжья за высокий профессионализм и самоотверженный труд.

Особую юлагодарность глава региона выразил ветеранам, заложившим традиции тверской службы.

По случаю профессионального праздника на площади развернута фотовыставка, организована выставка пожарно-спасательной техники.