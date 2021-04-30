Житель Ржева Тверской области угрожал убийством женщине и пытался ее задушить

Подозреваемого задержали и доставили в полицию Фото: Виктор Пилицкий

В Тверской области росгвардейцы задержали подозреваемого в угрозе убийством. Инцидент произошел на улице Первомайской в Ржеве.

В ходе конфликта 29-летний мужчина ударил 30-летнюю женщину и, угрожая убийством, стал душить ее, а затем скрылся с места происшествия.

По полученной ориентировке сотрудники вневедомственной охраны, находящиеся на маршруте патрулирования, задержали злоумышленника на улице Ленина.

Мужчина сознался в содеянном. Его доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ.