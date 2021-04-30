В праздничные дни водителей проверят на алкоголь в Тверской области

В районах будут привлечены дополнительные экипажи ГИБДД Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области в период с 30 апреля по 3 мая состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". На территориях Ржевского, Осташковского, Вышневолоцкого, Удомельского, Конаковского и Кимрского районов мероприятие пройдет с привлечением дополнительных экипажей ГИБДД.

Водителям необходимо исключить управление автомобилями в состоянии опьянения. Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей региона сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам дежурной части: "02", а если вы звоните с сотового телефона "102".