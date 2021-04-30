В Твери при пожаре в доме зоозащитницы сгорели шесть кошек и собака

Дом сгорел за считанные минуты Фото: vk.com/tverhelpanimals

Тверские зоозащитники просят помощи для своей коллеги Натальи Российской, которая лишилась дома из-за пожара.

Страшная трагедия произошла накануне вечером, 29 апреля, на улице Западная в Микрорайоне "Южный" в Твери.

Одноэтажный жилой двухквартирный дом сгорел сгорел за считанные минуты.

- Предположительная причина пожара – неисправность электропроводки. Огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка на площади 50 кв. метров. Ущерб устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

На место ЧП выезжали ПСЧ - 1,2,4 и СПСЧ.

- Шесть когда-то спасенных Наташей кошек и одна собака в доме погибли, две собаки, которые были на улице, спаслись. Еще один пес - маленький Лисик, который жил в доме, подал голос, когда пожарные уже практически потушили пожар. Его в экстренном порядке отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас за жизнь Лисика борются ветеринарные врачи, - написали волонтеры "Инициативной группы по защите животных г. Тверь".

Пес Лисик подал голос в последний момент Фото: vk.com/tverhelpanimals

Семье зоощатницы тоже требуется помощь, они ищут квартиру в аренду за небольшую плату, а для двух выживших собак - временную передержку.

Также необходима любая помощь вещами, предметами быта, школьными принадлежностями для дочери пострадавших.

Подробная информация размещена в группе зоозащитников.