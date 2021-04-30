Игорь Руденя поздравил с праздником сотрудников противопожарной службы Тверской области

Игорь Руденя поздравил с праздником сотрудников противопожарной службы Фото: ПТО

30 апреля отмечается 372-я годовщина образования пожарной охраны России. С профессиональным праздником сотрудников, ветеранов и добровольцев пожарной охраны поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- История отечественной пожарной охраны наполнена примерами мужества, отваги и самоотверженности ради спасения людей, защиты от огненной стихии зданий и природных объектов. Верхневолжье гордится тем, что в Осташкове в 1843 году была создана первая добровольная пожарная дружина в России. Благодарю ветеранов и сотрудников противопожарной службы за профессионализм и беззаветную преданность долгу, - сказал губернатор и пожелал работникам пожарной охраны успехов в важном и ответственном труде на благо Верхневолжья и всей России.